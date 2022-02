A lépések közül csupán a 2. és a 3. jelent közvetlenül veszteségcsökkenést a kutak számára, a többi bizonyos tevékenységek esetén jelenthet könnyebbséget – írja a Portfolio.hu.

Íme a 6 intézkedés

1.- Hitelmoratórium az érintett kisbenzinkutak számára.

2.- Az MSZKSZ-díj elengedése és a kedvezmény átengedése a benzinkutaknak.(Ez az üzemanyagba épülő tétel, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség “készletezési díja”, literenként mintegy 5 forint. A jelenlegi 480 forintos maximált ár és a világpiaci olajárból következő “elméleti” piaci üzemanyagár közötti különbség jelenleg 40-50 forint lehet.)

3.- A szociális hozzájárulási adó elengedése január 1. és május 31. között a kisbenzinkutak esetén töltőállomásonként 4 fő foglalkoztatotti létszámig.

4.- A Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Programból a 10 fő alatt foglalkoztató kisbenzinkutak beruházásainak támogatása 70 százalékos támogatás-intenzitással eredményes pályázat esetén. Ez azt jelenti, hogy egy 14 millió forintos, 4 kiszolgáló pisztolyt működtető tankoló automata árából 10 millió forintot átvállal a kormány. Ezzel a kisbenzinkutak költségei csökkenthetők, a kiszolgálás könnyebbé és 24 órássá alakítható, amely a vidék ellátásbiztonságának javulását eredményezi. A támogatás összege az egész szektort tekintve elérheti akár az 5 milliárd forintot is.

5.- Nulla százalékos áthidaló hitel a Széchenyi Kártya Program keretében.

6.- A külföldről beszerzett energia esetén fizetendő adó eltörlése.

Ahogy arról már korábban írtunk, a kormány további három hónappal meghosszabbodik az üzemanyagok árának befagyasztását – jelentette be Orbán Viktor február közepén. Első körben november 15-étől fagyasztották be a nem prémium benzin és dízel árát, 480 forintos szinten rögzítve. A kormányfő legújabb bejelentése szerint ez május 15-ig nem is változik.