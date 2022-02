A zuglói ​térfigyelő kamerát kezelők figyeltek fel a parkoló kocsikat feltűnően nézegető gyanús alakra 2022. február 11-én dél körül. A helyszínre irányította a körzeti megbízottakat, akik igazoltatták a 40 éves L. Sándort. A férfi korábbi autófeltörések kapcsán nem volt ismeretlen a rendőrök előtt, most is találtak nála egy buszokon használatos ablaktörő kalapácsot. Nem tagadta, hogy ezúttal is beütötte egy autó ablakát, és ellopott egy mobiltelefont.

A XIV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói L. Sándort dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során elismerte, hogy egy másik kocsit is feltört. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amit a bíróság 30 napra elrendelt.