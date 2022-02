A napokban a Ferrari is közzétette 2021-es üzleti adatait, amik alapján az olasz gyártó elégedetten pillanathat az év végi mérlegre: egy évvel korábbi eredményéhez képest kétszámjegyű növekedést mutathat fel, ezzel pedig globális eladások tekintetében is rekordévet tudhat maga mögött. Mindezt úgy, hogy tavaly különösen nehéz volt az autógyártók élete, mivel azt nemcsak a koronavírus gazdasági következményei, hanem a globális chiphiány is nehezítette.

Összesen 11 155 autót szállított le ügyfeleinek világszerte a Ferrari, ami 22,3%-mal jobb a 2020-as adatokhoz viszonyítva, de még a pandémia előtti utolsó „békeévben”, 2019-ben is ennél 10,1%-kal gyengébb eladási mutatókat produkált – pedig az volt az első esztendő, amikor tízezernél is több autót szállíthattak le az olaszok.

„2021-es pénzügyi rekordunk még inkább üzleti modellünk erejét bizonyítja” – idézi Benedetto Vigna szavait a Motor1.com a márka közleménye alapján. A Ferrari vezérigazgatója hozzátette: az eredményhez a kontrollált növekedésre és a márkaexkluzivitás megőrzésére irányuló stratégia járul hozzá.

Továbbra is az európai, közel-keleti és afrikai piacon szerepel a legeredményesebben a maranellói márka – ezekre a földrészekre összesen 5492 új Ferrarit rendeltek, 14%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ennek ellenére az amerikai piacon is tovább terjeszkedett, 22%-os növekedést felmutatva, de ennél is nagyobb javulást ért el Kínában, Hongkongban és Tajvanban: 97%-kal, 899-re nőtt az eladott Ferrarik száma, de még így is az ázsiai számít a legkisebb piacának.

A Ferrari értékesítési jelentéséből kiderült az is, hogy a legnagyobb a V8-as modellek iránti kereslet volt, ami 34,6%-kal emelkedett, ellenben 16,1%-kal kevesebb rendelés érkezett a tizenkét hengeres motorral hajtott szuperautók iránt. A hivatalos magyarázat szerint ennek oka a 812 Superfastra szánt kapacitás fokozatos visszaszorítása volt.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Rolls-Royce-nál és a Bugattinál sem lehet panasz a tavalyi évre (gazdasági értelmében), annyira, hogy utóbbi minden korábbi eredményét felülmúlva rekordszámú modellt értékesített.