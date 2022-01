2020-ban a megnövekedett igényekre reagálva még emelt kapacitással gyártotta első tisztán elektromos hajtású autóját a BMW, ám idén végleg befejezik az i3-as gyártását – erősítette meg a bajor márka a Drive című ausztrál lapnak. A világszerte 250 ezer példányt és kilenc évet felmutató típus utolsó darabjai várhatóan júliusban gördülnek le a gyártósorról.

Tavaly előbb az amerikai, az év végére pedig az ausztrál piacon is leáldozott az i3-asok ideje, így idén nyárig is már csak Európában és egyes ázsiai országokban maradt elérhető. A döntés határozottan szembemegy a BMW korábbi terveivel, melyek alapján az i3-mal egészen 2024-ig számoltak, ugyanakkor a fordulat leginkább a szektor gyors fejlődésével magyarázható.

Hivatalosan 2013-ban mutatták be az i3-at, de két évvel korábban már egy koncepcióautó formájában is találkozhatott vele a nagyközönség. Szénszálas karosszériával, háromféle akkumulátorral, valamint 130-246 kilométeres hatótávval mutatkozott be, és ugyan később hosszabb hatótávval is elérhetővé vált, 2018 után törölték a kínálatból.

Legutóbb tavaly év végén, a kínai piacon debütált a legújabb i3-as, ennek azonban semmi köze nem volt az amerikai és európai importőröknél, extravagáns külsővel megjelenő BEV-változathoz. Ennek ellenére úgy döntöttek, maradnak az elnevezésnél, de ez a verziót kizárólag a népköztársaságban fogják értékesíteni.

Az i3-asok összeszerelését jelenleg a gyártó lipcsei üzemében végzik, ahol a Mini Countryman gyártására összpontosítanak majd a típus nyugdíjazását követően. Míg a következő generációs crossoverek gyártását az év második felében kezdik el, az i3 közvetlen utódjának az iX1-et lehet tekinteni.

Az iX1 a BMW legújabb zéró emissziós terepjárója, alapját az X1 harmadik generációja adja. Eleinte Regensburgban, 2024-től pedig Debrecenben építik a bajorok SUV-ját.

