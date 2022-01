A Magyar Közút szakemberei folyamatosan, ütemezetten végzik az országos hálózaton a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat. Ilyenkor konvojban dolgoznak: a belső sávban dolgozó jármű megy elöl, onnan ekézi a havat a külső sávba, ahonnan a mögötte jövő másik gép tolja le a havat az útról.

Általános jelenség, hogy a KRESZ előírásai ellenére megpróbálják járműveiket szabálytalanul megelőzni – írják a közleményben. Vannak olyan autósok, akik beállnak a hátsó jármű szórásterébe, amely így nem tudja a teljes pályaszélességet síkosságmentesíteni. Az is általános tapasztalat, hogy a két konvojban haladó munkagép közé beállnak a szabálytalan autósok, és utána már nem merik megelőzni az első autót, mert nem látják be a pályát a külső sávba ekézett hó, latyak miatt. Ugyanakkor, ha a két járműből álló konvoj hátul haladó teherautója megpróbálja kiengedni a beszorult járművet, sokan megpróbálják követni a szabálytalankodó példáját, és újabb autós állna be a munkagépek közé. Ezért is tartanak kis távolságot egymástól beavatkozás közben a járművek.

Az ilyen helyzetek miatt januárban három baleset is érte a közútkezelő munkagépeit. Közútkezelők nem sérültek meg, de kisebb anyagi kár keletkezett, és a helyszínelések miatt órákra kiestek a munkából a járművek – közölték.

Szombaton – elsősorban a Dunántúlon – újra várható havazás, hófúvás, így folyamatosan dolgoznak majd az ország útjain. Ezért a balesetveszélyes szituációk elkerüléséért arra kérnek mindenkit, hogy – a KRESZ-szabályok szerint – ne előzzék meg a munkagépeket és tartsanak tőlük megfelelő követési távolságot.