A belső égésű motoroknak még nem áldozott le, a nagy lökettérfogatú, bonyolult erőforrásoknak azonban nincs jövőjük. Hogy mennyire így van, jól mutatja, hogy a BMW idén nyáron befejezi V12-es motorjának a gyártását. Ezt már másfél éve megszellőztették, és Európában már most sem elérhető a behemót motor a BMW 7-eshez. Más piacok számára azonban még gyártották a 6,6 literes erőforrást, ennek azonban idén júniusban vége.

Mielőtt azonban végleg megszűnne a motor, és vele együtt a BMW M760Li xDrive (610 LE, 850 Nm, 3,7 mp 0-100 km/óra, 12,4 l/100km átlagfogyasztás, 285 g/km átlagos CO 2 -kibocsátás) típus is, még készítenek belőle egy limitált szériát. Ebből mindössze tizenkét darabot hoznak forgalomba, egyenként 200 ezer dolláros áron. A „normál” V12-eshez viszonyított több mint 40 ezer dolláros felárért a hiánytalan luxusfelszereltség mellett olyan exkluzív részleteket kapnak a vevők, mint a farra biggyesztett ikonikus V12-es embléma (a szószátyár M760Li helyett), a küszöböket, valamint a szelepfedelet díszítő „The final V12” (azaz „az utolsó V12”) felirat, továbbá a padkonzolon elhelyezett, sorszámozott plakett. A megrendelők emellett egy speciális trófeát is kapnak, amelyen a gyár feltünteti autójuk minden részletét.

Ha most kaptál kedvet egy BMW V12-eshez, rossz hírünk van. Nem az érdeklődők jelentkeznek ugyanis a gyárnál, hanem fordítva: a BMW keresi meg azokat az ügyfeleket, akik régi V12-es vásárlónak számítanak. Hogy ehhez elég a mostani széria tulajdonosának lenni, vagy elvárás, hogy az ember egészen 1987-ig, a BMW első tizenkét hengeres motorjának a bemutatásáig vissza tudja vezetni a vérvonalat, azt nem árulta el a cég.

A BMW aktuális V12-es motorja az N74 motorcsaládba tartozik. Alapvetően az előző generációs BMW 760i (F01) hatliteres erőforrásának a megnövelt löketű kivitele. Közvetlen rokona dolgozott az első kiadású Rolls-Royce Ghost szedánban, illetve az abból kifejlesztett Dawn / Wraith kétajtós duóban. Az új generációs Rolls-Royce Ghost (valamint a Rolls-Royce Phantom és a Cullinan) már ugyanennek a blokknak a 6,75 literes verzióját kapta meg.

Az, hogy a BMW beszünteti ennek a motornak a gyártását, felveti annak a lehetőségét, hogy hamarosan a Rolls-Royce-okból is eltűnhet a V12-es erőforrás, bár ebbe egyelőre nem szeretnénk belegondolni.