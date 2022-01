Húsz kilogrammal könnyebb, tíz centivel szélesebb, és ugyanannyival mélyebben ül: ha csak ennyit tudna a Toyota GR Yaris új csúcskivitele, már azzal felhívná magára a figyelmet. A lényeg azonban túlmutat a puszta számokon: ezt az új modellverziót ugyanis közvetlenül a Toyota Gazoo Racing motorsport-csapatainak tapasztalatait felhasználva fejlesztették ki.

A tömegcsökkentés érdekében ugyanis kiszerelték a hátsó üléseket, valamint nem csak a tetőlemezt, de a motorházfedelet, valamint a méretes hátsó szárnyat is karbon kompozitból készítették el. Így a tömegközéppont is mélyebbre került, amit megnövelt karosszériamerevség segít kihasználni. A gyártásnál 545 extra hegesztési varratot és 12 méterrel több szerkezeti ragasztót alkalmaztak. A hatalmas hátsó szárny mellett az egy centivel szélesebb karosszéria is az aerodinamika javítását szolgálja.

Az autóból mindössze 500 darab készül, engedmények nélkül. Az érdeklődők a mai naptól regisztrálhatnak egy erre szolgáló weboldalon, március elején sorsolással döntik el, hogy közülük ki veheti meg az autót.

A különleges kocsihoz kétféle csomagot is kínál a Toyota. Az egyik a Circuit Pack, azaz a pályaversenyzéshez optimalizált csomag. Ennek része a fent említett hátsó szárny, a 18 colos BBS felnik, a hatalmas fékek, valamint az állítható Bilstein lengéscsillapítók – ez a kivitel gyártásból rendelhető, mindössze 50 példányban. A másik verzió a Rally Pack, amely bukókeretet, egyedi futóműelemeket és fenékvédő lemezeket tartalmaz.

A motorhoz nem nyúltak, az maradt 261 lóerős, viszont rövidebb a végáttétel, szűkebben fokozták az egyes fokozatokat, valamint komolyabb darabra cserélték a mezei GR Yaris Torsen rendszerű részlegesen önzáró differenciálművét.