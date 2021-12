A tavalyi év elején mutatták be a Toyota GR Yarist, és igen hamar sikerült feltüzelni vele az érdeklődőket, főleg azok után, hogy kulcsszerepet kaphat a ralisportban is. Nem kellett sokat várni arra sem, hogy más autókat is a GR Yarisra próbáljanak formálni, elvégre sokan irigyelnek egy ilyen technikát, aminél az utcára szelídített versenyautó kifejezés is megállja a helyét.

Egy hasonlóan benzinvérű japán tuningoló – nem titkoltan a 2022-es Tokiói Autószalonra készülve – látott neki egy Toyota iQ átalakításának. A folyamatról egy szerelő szivárogtatott képeket a közösségi médiában, a koncepció pedig már első ránézésre is bizarr, hiszen a miniautóra a GR Yaris arculati elemet is felszuszakolták.

Ami pedig a motor helyére került, szintén nehéz napirendre térni afelett, mert valószínűleg keveseknek jutna eszébe, hogy a hátsó üléseket kihajítva egy Kawasaki Ninja ZX-14R blokkját helyezzen be hátulra, a kipufogót pedig a hátsó oldalablakon vezesse ki – még akkor sem, ha egyébként a világ egyik leggyorsabb motorjáról is van szó.

Bár az kétségtelen, hogy jelentős löketet adhat a kis iQ-nak az 1,4 literes, 16 szelepes erőforrás, a hátsó kerekekre terelt 208 lóerejével és 154 Nm-es nyomatékával. További információk a GR Yaris kagylóülésekkel szerelt, kicsinyített hasonmásáról majd a tokiói eseményen derülnek ki, január 14-e és 16-a között.

Cikkében a Carscoops feleleveníti, hogy a Gazoo Racing már épített korábban sportos iQ-t, de közel sem ennyire extravagáns módon. A GRMN iQ 130G-ből mindössze 100 darab készült, azok pedig főként vizuális tuningot kaptak az 1,3 literes, kompresszoros motor mellett.

Az iQ-t korábban a Vezess is kipróbálta, a teszt itt olvasható el: