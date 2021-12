Elképesztő, hogy napjaink autóit már milyen szinten átszövik a digitális megoldások. Ennek most kiváló iskolapéldáját mutatja be a BMW, akik bejelentették, hogy szoftverfrissítésen esnek át az új M3-as és M4-es modellek. A friss szoftver letöltése automatikusan zajlik, nem is kell csatlakoztatni az autót semmilyen hálózathoz.

A programcsomag frissítése elsősorban az autók hangjára lesz kihatással. Itt persze nem a kipufogókon a nagyvilágba áramló hangok hullámhosszváltozásaira kell gondolni: a hangszórókból jön majd a korábbiakhoz képest más hang az autók indításakor, illetve sebességváltáskor.

Jelenleg ugyanis az M3-ban és az M4-ben az említett alkalmakkor a hangrendszer mesterséges hangokkal erősíti a zajokat, a bajorok vélhetően ezeken a kiegészítő hangokon finomítottak.

Mi még a hangfrissítés előtt teszteltük őket, az alábbiakban az M4-ről olvashatsz részletesebben: