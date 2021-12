Miskolcon az úthálózat-fejlesztések miatt jelenleg is több helyen építkezések zajlanak, és a forgalomterelések is gyakoriak a városban. Épül az Y-híd, a projekt folytatásáról már döntött a kormány, és egy négysávos, a belvárosból kivezető úttal is bővül Miskolc úthálózata, továbbá a szirmabesenyői ipari parknál egy körforgalom kialakítását, valamint a Miskolci Egyetemhez vezető Futó utca bővítését is tervezik.

Azért volt fontos, hogy továbbra is ingyenesen használhassák az autósok a miskolci elkerülő szakaszt, hogy ne terheljék tovább a belvárosi forgalmat azok, akik esetleg az útdíjfizetés miatt az elkerülő helyett a belvárosi közlekedést választották volna.

Ezt felismerve a kormányzattal októberben kezdeményeztek tárgyalást, amelynek eredményeképp az autósok továbbra is ingyenesen használhatják majd a miskolci elkerülő szakaszt.