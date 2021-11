Bevezetése óta félmillió példányban talált gazdára a Škoda Karoq. Komoly volt tehát a kezdeti érdeklődés, és hogy ez a modellciklus második felében se változzon, a gyártó egy sor módosítást eszközölt a kompakt crossoveren.

Ahogy a Kodiaq, a Karoq is új orrkialakítást kapott. A fényszórók keskenyebbek, a hűtőmaszk pedig szélesebb lett, a hatszögletű rács alatt új, izmosabb karakterű a lökhárító. A lámpák mostantól akár mátrix LED kivitelben is rendelhetők, a hátsó fények is megújultak, a tető kilépő élére illesztett légterelő hosszabb lett. A színválaszték két új árnyalattal bővült, ezek egyike (a narancssárga) látható képeinken.

A Karoq ötféle motorral kérhető, a benzinesek egy-, másfél és kétliteresek, mindkét dízel kétliteres; a teljesítmény 81 és 140 kW (110-190 LE) között változik. A dízelmotorokban új a főtengely, valamint továbbfejlesztették az SCR kipufogógáz-kezelő rendszert. Az autóhoz kézi- és DSG-váltó egyaránt kérhető, és van összkerékhajtás is.

Az utastérben környezetbarát (újrahasznosított, illetve vegán anyagokból készült) kárpitozás a nagy újdonság, miközben memóriás, motoros utasülés is rendelhető.

A Škoda sok energiát fektetett a Karoq vezetőtámogató funkcióinak bővítésébe. Travel Assist félautonóm csomag is kérhető, ami városban magától fékez, adaptív tempomatja pedig előre gondolkodik. Légzsákból kilenc kérhető, ha pedig az autó ütközés veszélyét észleli, felhúzza az ablakokat és megfeszíti az első biztonsági öveket.

Mostantól szériafelszerelés a digitális műszeregység – alapkivitelben 8,0, felárért vagy csúcsverzióknál 12,3 colos méretben. A központi érintőképernyő 8,0-9,2 colos, kiviteltől függően.