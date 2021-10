Spanyolországban hadat üzentek a leleményes gyorshajtóknak: idehaza is bevett, rossz szokás, hogy amint észreveszik a traffipaxot a sofőrök, azon nyomban lelassítanak, majd már gyorsítanak is vissza, miután elhagyták azt. A spanyol hatóságok az úgynevezett „keresztkamerás” módszerrel próbálják ennek elejét venni.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a sebességmérő-pontokon nemcsak egy kamerát helyeznek ki, hanem az elsőtől valamivel messzebb egy másodikat is. Mint arról a La Repubblica ír, az eddigi tapasztalatok alapján a trükközők a második traffipaxot túl későn veszik észre, és máris beleszaladnak a gyorshajtási bírságba.

Autovelox, in Spagna si sono inventati i controlli paralleli https://t.co/p8hKjdiIhY pic.twitter.com/M8g8MXwie1 — Lorata Collinsalata (@lorysalad) October 19, 2021

Állítólag megtöbbszöröződött a lebukások száma, a hatékonyság pedig más európai országokban is felkeltette az egyenruhások érdeklődését. Úgy tudni, Olaszországban is fontolóra veszik a spanyolok által már használt metódus alkalmazását.

Magyarországon eközben visszaesett a gyorshajtások száma, ami leginkább azzal hozható összefüggésbe, hogy kevesebbet traffipaxoznak a rendőrök, illetve a fix Véda-kamerahálózat sem hoz annyi bevételt, mint korábban.

Idén novembertől Franciaországban pedig már az autók sebessége mellett már az általuk kibocsátott zajt is ellenőrizni fogják: Párizsban már javában zajlik a Méduse (medúza) tesztüzeme. Az eszköz több mérést is végez másodpercenként, míg a négy irányban elhelyezett akusztikus érzékelőkkel azt is képes megállapítani, pontosan honnan érkezik a zaj.

A nyitókép illusztráció.