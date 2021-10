A lélektani négy méternél nagyobbra nőtt Skoda Fabia határozott, csinos formatervével, elképesztően ötletes és élhető belsejével, tágas utasterével, kategóriájának legnagyobb csomagtartójával a kisautók között kifejezetten érdekes választás lehet.

Motorkínálata is széles, 65-150 lóerőig tart, és akár automatikus váltóval is elérhető. Emellett olyan extrákkal is kiegészíthető – fűthető kormány, fűthető szélvédő, digitális műszerfal –, amelyek aránylag ritkák ebben a kategóriában.

És most már tudjuk az árát is, a hazai konfigurátorban október 14-én jelent meg az autó. Az előértékesítésben rendelt modellek várhatóan 2022 első felében érkezhetnek majd Magyarországra.

Az új Fabia Go finanszírozással akár 4,555 millió forintért hazavihető. Az alapmodell felszereltsége gazdag, sok egyéb mellett manuális klímát is tartalmaz. A Go típusok az egyliteres, 80 lóerős benzinmotorral rendelhetők.