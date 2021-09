Folyamatos emelkedésnek indult az olaj ára a nemzetközi piacon, ráadásul az olajpiaci folyamatokat alapvetően meghatározó adottságokat látva nagyobb eséllyel további és akár igen markáns olajár-emelkedés is jöhet. Pár éves távon ez a hazai kutakon akár a 600 forintos sávba is repítheti az üzemanyagok árát – írta a Hold Alapkezelő.

A jelenlegi szintről bő 20 százalékos olajár-emelkedésnél lépné át a hazai kutakon az üzemanyag literének átlagára az 500 forintot, közel 70 százalékos nyersolaj-drágulás esetén kezdődne hatossal a benzinár.

A frekventáltabb helyeken lévő, drágább kutakon, autópályákon már ennél jóval kisebb emelkedés is elegendő. Már ma is vannak kutak, ahol 500 forint felett juthatunk csak üzemanyaghoz. Ha tehát ismét 100 dollár lesz egy hordó olaj, az itthon már jelenthet 530 forintos vagy afölötti benzinárat is.