Tisztázó egyeztetést kezdeményeztek az e-rollerek használatának kérdésében a Belügyminisztériummal, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) és a rendőrséggel – árulta el kezdeményezőként Révész Máriusz kormánybiztos a Világgazdaságnak.

Mint azt korábban a Vezess is körbejárta, elég nagy a fejetlenség az e-rollerek és társaik körül, mivel a KRESZ nem ismeri.

Révész Máriusz azzal indokolta lépését, hogy több olyan eset is a tudomására jutott, hogy alkoholszondát alkalmaztak a rendőrök az elektromosroller-felhasználóknál, továbbá a vezetői engedély bemutatását kérték és bírságot róttak ki. A lap olyan ügyről is tud, amiben fel is függesztették az e-rollerrel közlekedő jogosítványát, miután nem ismerte el a helyszínen felelősségét.

Ezek kapcsán a kormánybiztos megjegyezte: néhány túlkapásról lehet szó. Ezt támasztja alá az Országos Rendőr-Főkapitányság (ORFK) lapnak adott válasza is.

Az elektromos rollert a hatályos szabályozás alapján, külön eltérő rendelkezés hiányában csak segédmotoros kerékpárnak lehet megfeleltetni, így az azzal való közúti közlekedés során a segédmotorkerékpárok közlekedésére vonatkozó szabályok az irányadók

– írta a kérdés kapcsán az ORFK kommunikációs szolgálata.

Az értelmezés alapján a segédmotoros kerékpárok, így az e-rollerek használatánál is kötelező bukósisakot viselni, viszont – mint arra a kormánybiztos is rámutatott – a jogosítvány bemutatásának megkövetelése „tarthatatlan”, mivel nem jogszabályban előírt kritérium.

Még szeptemberben egyeztetés várható az e-rollerek kapcsán, de Révész elárulta, a kérdésben az EU-s gyakorlatnak megfelelően szeretnének eljárni, vagyis azokat a szabályokat érvényesítve, mint az elektromos kerékpároknál. Az EU-s szabánnyal összhangban az e-rollerek sem haladják meg a 25 kilométer/órás sebességet.