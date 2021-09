A budapestiek május 20-án vehették először igénybe az újjászületett Mol Bubit. A megújulás óta folyamatosan emelkedett a rendszerben regisztrálók száma, és szinte naponta dőltek meg korábbi rekordok: napi 7-8000 bérléssel augusztus 31-ig összesen 684 ezer utazás történt. Mi is kipróbáltuk már akkor, amikor még a nagyközönség sem:

A BKK-hoz érkező leggyakoribb észrevétel épp az volt, hogy egyes állomásokon nincs elegendő kerékpár. A társaság próbál minél többet tenni azért, hogy kiszolgálja a megnövekedett igényeket, és megfelelő számú kerékpárt biztosítson az egyes állomásokon. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a kerékpárokat mindig csak a kijelölt gyűjtőállomásokon rakják le.

A szétszórva hagyott kerékpárok ugyanis kiesnek a rendszerből egészen addig, amíg a BKK logisztikával megbízott partnere vissza nem helyezi azokat valamelyik gyűjtőállomásra. Ez a jelenség üzemeltetési szempontból is komoly gondot okoz, hiszen a város számtalan pontjáról kell egy-egy biciklit összegyűjteni, emellett a közlekedést is nehezíthetik, és a városképet is rontják a nem helyesen visszaadott kerékpárok.

Szeptember 15-től 5000 forint elszállítási díjat kell fizetnie annak, aki használat után nem rendeltetésszerűen – azaz nem a szabályzatban megfogalmazottak szerint – egy gyűjtőállomáson rakja le a kerékpárt. A díj bevezetésének célja nem a bírságolás, hanem a helytelen használat megelőzése. Éppen ezért a jövőben, ha a Bubi informatikai rendszere lezárja a bérlést, és az nem a hivatalosan kijelölt gyűjtőállomáson történik, akkor erről értesíti a felhasználót push üzenet és e-mail formájában. Ilyen esetben az elszállítási díjat perc alapú használatként fogja levonni a rendszer a felhasználó regisztrált bankkártyájáról az éjfélt követő elszámolás során.

Szeptember 15-től egyszerre maximum két kerékpárt lehet felvenni egy regisztrációval, ugyanakkor a bérletesek mindkettőt díjmentesen használhatják minden bérlés első harminc percében. A módosításnak köszönhetően továbbra is bárkinek lesz lehetősége arra, hogy a barátjával, családtagjával közösen bubizzon. Ettől függetlenül a BKK azt javasolja, hogy akinek megtetszik a szolgáltatás, mindenképp regisztráljon, hiszen így havi 500 Ft-ért bármikor használhatja a rendszert.