Óriási karambol borzolta a kedélyeket a hétvégi spái 24 órás első órájában: az Eau Rouge tetején, a Raidillonban négy autó ütközött össze. Kísértetiesen hasonlít az eset arra a Forma-2-es tömegbalesetre, amiben két évvel ezelőtt életét vesztette Anthoine Hubert.

Jelen esetben viszont a kimenetel szerencsésebb. Mind a négy pilótát rögtön az orvosi központba szállították, de Kevin Estre és Franck Perera már el is hagyhatta a létesítményt, azonban a Williams F1-es tartalékversenyzőjét, Jack Aitkent, valamint Davide Rigont kórházba szállították – életveszélyes sérüléseik nekik sincsenek a szervezők tájékoztatása szerint.

Az incidens miatt több mint egy órán teljes pályás sárga zászló, illetve virtuális biztonsági autó volt érvényben. A hivatalos közvetítésbe azóta sem játszották be a balesetről készült felvételeket, az interneten egy amatőr videó kezdett el terjedni.

Megrázó felvétel következik, megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk:

Aitken indult már Forma-1-es futamon is: a tavalyi Szahíri Nagydíjon vehette át George Russell helyét, a brit ugyanis az akkor pozitív koronavírustesztet produkáló Lewis Hamiltont helyettesítette a Mercedesnél. Ugyan verseny közben megtörte az autóját, a 16. helyen intették le.

A GT World Challenge-ben – és időnként az F2-ben – versenyző Aitkennek a Twitteren kívánt gyors felépülést a Williams. „A legjobbakat kívánjuk tartalékversenyzőnknek, Jack Aitkennek egy, a spái 24 órás versenyen történt balesete után” – írja a grove-i istálló. „További kivizsgálások céljából kórházba szállították Jacket, nincs életveszélyes sérülése.”

Sending our best wishes to our Reserve Driver Jack Aitken following an accident at the @24HoursofSpa.



Jack has been taken to hospital for further evaluation and fortunately with no life threatening injuries. Everyone at the team wishes him a speedy recovery. pic.twitter.com/1XaKy0TQE4