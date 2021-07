Budapest követi a legtöbb európai nagyváros példáját, és lassan kivezetik a lakott területekről az öregedő dízel üzemű gépkocsik használatát. Ezért a célért konkrét céldátumot terjeszt a Fővárosi Közgyűlés elé a dízelautók forgalmának tilalmáról Karácsony Gergely. Ezt jelentette ki a főpolgármester, amikor a Greenpeace Magyarország átnyújtotta neki a 45 000 ember által aláírt petíciót, amely az emberek egészségét súlyosan károsító dízelautók kitiltását követeli.

Már csaknem 300 európai városban hoztak létre ún. alacsony kibocsátási övezeteket, ahol csak meghatározott környezetvédelmi követelményeket teljesítő járművekkel lehet közlekedni. Egy reprezentatív közvélemény-kutatás szerint az európai lakosság nagy többsége, ezen belül a magyarok 76 százaléka ért egyet egy ilyen intézkedéssel.

A Levegő Munkacsoport azt javasolja, hogy 2022 júliusától kezdve több éven át fokozatosan vezessék be a korlátozást – először a védett övezetekben, majd a Nagykörút és a Budai körút által határolt területen, végül pedig úgy, hogy a főváros területén 2024-ben csak Euro 4-esnél, 2026-ban pedig csak Euro 5-ösnél jobb besorolású dízelautókkal lehessen közlekedni. A helyi lakosok 2022 júliusáig regisztrált autói átmenetileg mentesülnének a korlátozás alól. „A kormány a Levegő Munkacsoportnak írt levelében már korábban megerősítette, hogy hasznosnak tartaná az alacsony kibocsátási övezetek bevezetését, sőt már 2013-ban részletes útmutatót tett közzé arról, hogy az önkormányzatok miként vezethetnek be ilyen övezeteket. Az intézkedés nagymértékben elősegítené a kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervének megvalósítását is, amely egyebek mellett kimondja: »Nem leszünk Európa roncstemetője, a szennyező autók behozatalát szigorúan korlátozzuk.«” – állapította meg Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke. A civil szervezet javaslata tulajdonképpen azt jelenti, hogy 2024-től a 15 évesnél idősebb dízelautók nem közlekedhetnek Budapesten, majd 2 évvel később már a 11 évnél idősebbek sem.

