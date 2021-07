Új motorcsónakkal bővült a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság flottája. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Kopaszi-gáti rendőrőrsön mutatta be a 8,5 méter hosszú hajót. A típust kedvelt a rendészeti és katonai csapatok körében, könnyű róla mentés végezni az alacsony oldalmagassága és a kapaszkodóknak köszönhetően.

A félmerev gumitestű csónakot 250 lóerős motor mozgatja, amellyel akár 80 km/órás tempóra is képes. Üzemanyagtartálya 400 literes. 12 személyre vizsgáztatták a járművet, de szükség esetén, 25 ember szállítására is alkalmas.

Nemcsak csónakkal gazdagodott a vizirendészet, de új ruhákat is kapnak, amely kialakításának köszönhetően ideális a feladataikhoz, így gyorsan száradó anyagból készült és jó hőelvezető. Az alapvetően sötétkék-fehér öltözet a nyári időszakban rövidnadrágból és rövidujjú pólóból áll, a hűvösebb évszakokkban hosszú nadrágot és hosszúujjú pólót, viharnadrágot és polárfelsőt is viselnek a vízirendőrök. Ruházatuk része olyan mentőmellény is, amely vízbe eséskor automatikusan felfújódik.