A KRESZ előírásai alapján a gyorsforgalmi utakon csak olyan járművekkel szabad közlekedni, amelyek sík úton is legalább 60 km/h-s sebességgel képesek haladni. Más járművek közlekedése szigorúan tilos.

Ráadásul a leállósávot is csak meghatározott járművek használhatják folyamatos haladásra. Az M1-es és M3-as autópályán kerékpározó személyek több szabálytalanságot is elkövettek, ráadásul ezzel rendkívül nagy veszélybe is sodorták magukat. Szerencsére egyik esetnél sem történt baleset vagy személyi sérülés.