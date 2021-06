Kigyulladt és kiégett egy BMW személygépkocsi Sárvár közelében, az eset során személyi sérülés nem történt – számolt be a hírről a 112press.hu.

Az autó vezetőjének elmondása szerint először a motortérből tört elő füst, azonnal félreállt az út szélére. Ekkor már lángok is felcsaptak, arra viszont még volt ideje, hogy a személyes tárgyait kivegye az autóból. Hozzátette: rögtön többen is megálltak segíteni és több tűzoltókészülék is előkerült az arra járók járműveiből.

Ezekkel azonban csak néhány másodpercig lehetett késleltetni a tüzet. A helyszínre a körmendi tűzoltók érkeztek, akik eredetileg egy rábapatyi mezőgazdasági telephelyre indultak, ahol tíz hektáron égett aljnövényzet, fa és autógumi, a lángok pedig épületeket, juhokat, sertéseket és szarvasmarhákat is veszélyeztettek.

Az erős szél miatt a BMW mellett lángra kapott az aljnövényzet és megperzselődött két fa is. A jármű teljesen kiégett.

A tulajdonos megköszönte a segítséget azoknak, akik megálltak a füstölő, lángoló gépkocsi láttán. A füst előtöréséig semmi jele nem volt annak, hogy a rendszeresen szervizelt BMW-vel bármilyen műszaki probléma lenne.