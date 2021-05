Nem kérdés, mennyire fontos szerepet tölt be napjainkban a környezetvédelem, ennek megkerülhetetlen részévé vált a villanyautózás. Hamarosan a Vatikánban is átállnak a zöld irányra: az eddig visszafogott munkaeszközeiről is ismert Ferenc pápa következő autója egy elektromos hajtású Fisker Ocean lesz – írja a Carscoops.

„Megihletett, amikor arról olvastam, hogy Ferenc pápa nagyon odafigyel a környezetre, valamint a klímaváltozás jövő generációra gyakorolt hatására” – mondta a projekt kapcsán Fisker Henrik, a Fisker egyik társalapítója. Többek között azt is elárulta, hogy ezen üzenet jegyében épül meg az átalakított autó, melyhez például az óceánból kihalászott, majd újrahasznosított műanyag palackokat is felhasználnak.

Ez lesz az első elektromos pápamobil, habár Ferenc pápa egy hidrogénhajtású Nissan Murait már az állományában tudhat. A Fisker által bemutatott látványterv alapján hatalmas, modern üvegkupolán keresztül tekintheti meg a tömeg az olasz származású argentin teológus-papot. Vélhetően a gyülekezők is örömmel fogadják majd, hogy nem kell belélegezniük a kipufogógázt.

Ferenc pápa korábban számtalan alkalommal állt ki a környezetvédelem mellett. 2015-ben egy beszédében valósnak és az emberi tevékenység eredményének nevezte a klímaváltozást, egyúttal híveit arra szólította fel, hogy tegyenek a helyzet javulása érdekében. „Soha nem bántottuk és bántalmaztuk úgy közös otthonunkat, mint az elmúlt 200 évben. Az üvegházhatás csökkentése őszinteséget, bátorságot és felelősségvállalást igényel” – jelentette ki.

Köztudottan azzal is próbál üzenni, hogy jellemzően olcsó autókat választ: például néhány éve, az amerikai útjára előtt egy Fiat 500L-re esett a választása, melynél az alázatosság is szempont. Ugyanakkor az átalakított Ocean némileg kilóghat a sorból: a 37 499 dolláros vételárat átszámítva valamivel több mint 10 millió forintot fog kóstálni a projekt.

Várhatóan jövőre szállítják majd le a Fisker Ocean pápamobil-változatát.

Mostanában nem Ferenc pápa az egyetlen vezető, aki az elektromos irányon töri a fejét: a Fehér Házban is téma már a járműpark villanyosítása, melynek részeként az elnöki limuzint is átalakíthatják.