Még a Trump-éra alatt állt munkába az elnöki állomány legemblematikusabb Cadillac-limuzinja, amit sokan csak The Beastként, vagyis A szörnyetegként emlegetnek. Jen Spaki, a Fehér Ház szóvivőjének nyilatkozata alapján azonban komoly átalakítás várhat rá, mivel arra a híresztelésre, miszerint Joe Biden elektromossá alakíttatná át a fekete limuzint, úgy reagált, hogy „ez egy cél” – szúrta ki a Car and Driver.

Feltételezhetően átalakításokról lehet szó, bármennyire is komplikált folyamat, mivel a vezetői limuzinok általában elég sokáig szolgálnak: 2018 előtt utoljára 2009-ben esett át vérfrissítésen az elnöki járműpark. Mindezek ellenére – a portál feltételezése szerint – már csak azért is valószínűbb ez a forgatókönyv, mert ha Biden azonnali ajánlatot is tesz egy elektromos elnöki limuzin gyártására, gyakorlatilag nulla az esélye annak, hogy hivatali ciklusa(i) vége előtt meg is építsék.

A jelenlegi elnöki limuzin alapját látszólag egy Cadillac adja, ám sokan úgy vélik, hogy valójában a General Motors egy komolyabb teherbírású haszonjármű-platformjára épült, hogy az Egyesült Államok első embere minél nagyobb biztonságban legyen, erről a páncélozás is gondoskodik – az autó így akár 6,8 tonnát is nyomhat.

Amennyiben viszont villanymotort szerelnek bele, a védelmet is komolyabban meg kellene erősíteni, hogy a technika ellenálljon egy esetleges komolyabb támadásnak, ebben az esetben pedig különös figyelmet kell fordítani az akkumulátorpakkra, adott esetben más módszereket is bevetve.