Vas megyében a 87-es főúton, Csempeszkopács közelében végeztek burkolatjavítási munkákat az elmúlt napokban. A beavatkozásokat félpályás korlátozás mellett látták el, a munkaterület mellett a szükséges előjelzéseken túl jelzőlámpás forgalomirányítás volt érvényben.

Egy fedélzeti kamerás felvételen látszik, hogy volt, aki teljesen figyelmen kívül hagyta a piros jelzést. A lámpánál szabályosan megálló jármű egy picit előrébb gurult, hogy így is jelezze a sort nagyobb tempóval, szabálytalanul megelőző járműnek, hogy piros a lámpa, kézzel is próbált jelezni, de a szabálytalankodó jármű vezetőjét ez is teljesen hidegen hagyta.

A Magyar Közút szerint általános tapasztalat, hogy a járművezetők nemcsak a kézi, hanem a jelzőlámpás irányítást is teljesen ignorálják. Ezen a helyszínen is volt olyan autós, aki szintén a piros jelzés ellenére hajtott be, amikor megállították, azt állította, hogy rossz a lámpa.