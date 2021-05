Mint arról a Vezess is beszámolt hónapokkal ezelőtt, már csak idő kérdése volt, hogy Magyarországon is felbukkanjon a Tesla. Az eredeti tervek szerint erre április 16-án került volna sor, végül most pénteken kezdte meg működését a Tesla Hungary Kft. – adta hírül a Villanyautósok.hu.

Egyelőre egy ideiglenesen standon, a MOM Parkban zajlik a Tesla magyarországi tevékenysége, de már az amerikai elektromosautó-gyártó tervei között szerepel egy budapesti állandó szalon és márkaszerviz nyitása is. A márka magyar nyelvű honlapján viszont már vásárolhatunk.

Legolcsóbban egy Tesla Model 3-hoz juthatunk hozzá, valamivel kevesebb mint bruttó 15 millió forintért, a csúcsmodell ára pedig 22,5 millió forint. Jelenleg ez az egyetlen típus, melynek esetében még idei, szeptemberi szállítási határidőt ígérnek idehaza.

Aki viszont a Model S vagy a Model X valamelyik változatát szeretné megvásárolni, a szállításra egészen 2022 első negyedévéig kell várniuk; ezek ára – specifikációtól függően – 35-58, illetve 38-46 millió forint között mozog. A Model Y hivatalos európai specifikációiról és árairól egyelőre nincsenek pontos információk.