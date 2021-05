A brit Radford márkáról eddig csak annyit lehetett tudni, hogy Jenson Button 2009-es F1 világbajnok, valamint egy élvonalbeli brit televíziós műsorvezető is a tulajdonosai között van. A céget két további befektetővel közösen hozták létre, megmentve annak az 1948-ban alapított karosszériaépítő műhelynek a nevét (Harold Radford & Co), amely Bentley és Mini átépítéseivel szerzett magának nevet az előző évtizedekben.

1949-es Radford Bentley Countryman átépítés

Különösen az utóbbi volt elképesztően izgalmas alkotás: a fapados Minivel szemben egy Radford-féle Grande Luxe Mini de Ville egyedi színeket, a hűtőmaszkba süllyesztett kiegészítő fényszórókat, eltolható napfénytetőt, extra hangszigetelést és motoros ablakemelőket (!) kínált, de báránybőr szőnyeg, bőrülések, rádió, fakormány, fényszórómosó berendezés és extra műszerezettség is elérhető volt az autóhoz. A cég legismertebb ügyfele a Beatles volt.

Ezzel a komoly presztízzsel a háta mögött indul most újra útnak a márka. Ahogy régen, most is egy létező modellt építenek át, ám a praktikum nem szerepelt a követelmények között: a Radford a Lotustól szerzi be az alapokat. Hogy melyik modellt kapják meg, arról egyelőre nincs információ, de azt már elárulták, hogy formailag a legendás Type 62-t idézi majd a limitált példányszámban készülő kocsi.

Mivel a Lotus rövid időn belül megszabadul összes benzinmotoros típusától, komoly kereslet mutatkozhat a klasszikus modellek átépítései iránt.