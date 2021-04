A Volvo már 2020-ban leszögezte, hogy nem készítenek többé olyan autót, amelynek ne lenne korlátozva a végsebessége 180 km/órára. Most pedig a Renault áll be ugyanebbe a sorba mégpedig, hogy autóik 2022-től nem léphetik túl a 180 km/órás sebességet. Igaz ez a Dacia és a Renault modellekre is, nyilatkozta a vállalt vezérigazgatója, Luca De Meo.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az Alpine-ra is vonatkozik-e majd a szabályozás, hiszen az mégiscsak egy sportautó részleg.

Nem ez volt az egyetlen bejelentés: a francia gyártó autóiban a jövőben bekerül egy Safety Coach elnevezésű rendszer is, amely figyeli az időjárási viszonyokat, automatikusan csökkenti a sebességet a tábláknak megfelelően és veszélyes kanyarok előtt is visszavesz a tempóból.

A Volvo pedig a Care Key névre keresztelt, programozható kulcsot vezette be, amellyel további korlátozásokat érvényesíthet a tulajdonos, amennyiben rutintalan vagy fiatal autóvezetőnek adja kölcsön járművét.