A Kia K7 helyébe lépő K8 a Kia vadonatúj, ellentétek egységére épülő formai filozófiáját követi. A tigrisorr hűtőmaszk immár keret nélkül, minden eddiginél nagyobb méretben díszíti az autó orrát, a tetőlemez elnyújtva, kupésan fut le a rövid farig, ahol a karaktervonal és az oldalfal törésvonala határozza meg a zárófény helyét és formáját. A kerekek 17-19 colosak lehetnek, a konzervatív színárnyalatok mellett kék és zöld fényezés is rendelhető.

A feszes külső mögött kényeztető belső rejlik. A Kiánál elsőként alkalmazott, ívelt kijelzőben egyesül a műszeregység és a multimédiás képernyő (mindkettő 12-12 colos), vadonatúj a kormánykerék rajzolata, és a 14 hangszórós Meridian audiorendszer. A klímaberendezés háromzónás, speciális szűrője extrém hatékonysággal tisztítja a levegőt.

A sebességváltó vezérlőtárcsája, az üzemmódváltó és néhány további elsődleges kapcsoló egy enyhén döntött panelen, a vezető jobb combjánál található. A hangulatvilágítás különböző fénymintákat vetít a felületekre, a vezetőülés hét darab légkamra segítségével tökéletesen testre szabható. 130 km/óra felett automatikusan sport állásba vált az ülés – mélyebbre csúsztatja a csípőt, és feszesebben tartja a testet, ha pedig több mint egy órája utazunk, módosítja a csípő és a hát megtámasztását, elejét véve az elgémberedésnek.

A tekintélyes méretű (5015 x 1875 x 1455 mm; 2895 mm tengelytáv) autó 1640 kilót nyom, ami kedvezőnek mondható ebben a kategóriában. Motorból négyfélét kínál hozzá a Kia, mindegyik benzines. Az 1,6 literes turbós belépőmotor az év első felében kerül be a kínálatba, teljesítményadatok még nem állnak rendelkezésre. A következő motor 2,5 literes, 198 lóerős, 248 Nm nyomatékú. A csúcson a 3,5 literes motor áll; a kettős (közvetlen és szívótorok-) befecskendezéses erőforrás 300 lóerőt és 359 Nm nyomatékot kínál. Ennek a motornak a módosított változata autógázzal üzemel, amiből 240 lóerőt és 314 Nm-t hoz ki. A legerősebb motor összkerékhajtással is elérhető lesz, a többinél az első kerekek hajtottak. A váltó nyolcfokozatú automata – a belépő motornál vélhetően manuális egység is kérhető lesz. A futómű elöl MacPherson, hátul több lengőkaros rendszerű.