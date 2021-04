Már tavaly lehetett tudni, hogy nem az Ariya lesz az egyetlen modell, amely a frissen kifejlesztett, elektromos CMF-EV padlólemezt használja. Most további részletekre is fényt derítettek brit újságírók: a jelek szerint egy városi szabadidőjármű lehet a következő modell, amely megkapja az Ariya technológiáját. A fejlett E-4ORCE összkerékhajtási rendszer ugyan költségcsökkentési megfontolásból ki fog maradni a típusból, de egy városi autóban egyébként sincs nagy szükség rá, még akkor sem, ha a rendszer a karosszéria hossz- és kereszttengelye körüli billenését is képes mérsékelni, tehát javítja a menetbiztonságot és -kényelmet.

Noha az elektromos crossover akkorának ígérkezik, mint a Nissan Juke, annál vélhetően tágasabb lesz, mivel az elektromos hajtáslánc kevesebb helyet foglal el, a padló pedig teljesen sík lehet.

Az autócska várhatóan az Ariya kisebbik, 63 kW-os akkumulátorcsomagját kapja meg – vagy akár egy még kisebb, még kompaktabb egységet, hiszen az Ariya 100 kW-os gyorstöltőjével nem okoz gondot, ha akár naponta, kétnaponta kell tölteni az akkumulátort.

Képeinken a 2019-es Nissan IMQ tanulmányautó látható.