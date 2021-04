Kétféle akkumulátorcsomaggal és kétféle hajtáslánccal lesz elérhető a 2023 elején piacra lépő Hummer EV SUV, a már ismert Hummer pickup szabadidőjármű változata.

A 3218 mm tengelytáv ugyan jó arasznyival rövidebb a pickupénál, ám így is hatalmas (fél centi híján 5 méter hosszú, tükrök nélkül is 2,2 méter széles) az autó. Mivel azonban a belépő kivitel kivételével alapáras az összkerékkormányzás, akár 10,8 méteres körön képes megfordulni – ez 50 centivel jobb, mint a 23 centivel nagyobb tengelytávú pickup azonos értéke.

Akkumulátorból két méret választható: a kisebbik, 16 cellás 400 voltos, míg a nagyobbik, 10 cellás 800 voltos technológiát alkalmaz; az utóbbi akár 300 kW teljesítménnyel tölthető. Kapacitásértékeket nem adtak meg, csak előzetes hatótávolságot: a kisebbik rendszer 400, a nagyobbik 480 kilométer körüli értéket eredményezhet. Az extrém offroad csomag (erről lejjebb írunk) megrendelése esetén 450 km körül alakul a maximális hatótávolság. Az akkumulátorokat két szinten építik be a padlólemezbe.

Villanymotorból kettő vagy három szerelhető az autóba, így a rendszerteljesítmény 625 vagy 830 lóerő, míg a maximális forgatónyomaték 7400, illetve 11 500 Nm lehet. A regeneratív fékerő szabályozható, legerősebb fokozatában az autó akár egy pedállal is vezethető. Ez a funkció terepen is elérhető, így kúszásra is alkalmas.

Az autóhoz már bevezetésekor több száz opciót és tartozékot kínál a General Motors; ezek egyike a fent említett extrém offroad csomag. Az alapértelmezésben 22 colos keréktárcsákat ballonos terepabroncsokkal szerelt, 18 colos kerekekre cserélő pakk masszív fenéklemez- és küszöbvédelmet, elektromosan zárható első differenciálművet, a hátsó villanymotorok működésének speciális vezérlésével működő, virtuális hátsó differenciálzárat, megerősített féltengelyeket, fenéklemez alatt elhelyezett terepkamerát és számos egyéb funkciót tartalmaz, a zseniális rákjárástól kezdve az elakadt jármű kiszabadítására szolgáló vezérlésig.

A szabadidőjármű terep-navigációs funkciót is kínál, amelyhez kapcsolódóan valós időben jeleníthető meg az energiafelhasználás mértéke. Az autó akár 3 kW teljesítményű hálózati áramforrásként is használható, ami kempingezésnél felbecsülhetetlen érték.

A középkonzolon szabadon programozható gombokat helyeztek el, így testre szabható az autó funkcionalitása. A legizgalmasabb funkció azonban tisztán mechanikus: kiemelhetők a tetőpanelek, így kvázi kabrióvá alakítható a nagy szabadidőjármű. A csomagtartó a hátsó üléseket lehajtva 2316 literes; további tárolórekeszt találunk a padlóban és az oldalsó borítólemezek mögött.

A hajtásvezérlés alkalmas arra, hogy a négy kerék közül akár csupán egyre juttasson nyomatékot. A terepalkalmasság rendkívüli: a szabad hasmagasság 330 mm, a Hummer SUV 60%-os emelkedőn és lejtőn képes közlekedni, átlép a 46 cm magas akadályokon, és átgázol több mint 81 centiméteres vízen.

A hátfal oldalra nyílik, de motorosan, így az ajtóra szerelt pótkerék ellenére könnyen mozgatható. A tolatókamera a pótkerék rögzítő elemén kapott helyet, ennek – valamint a többi akár 16 (!) kamerának – a képe a hatalmas, 13,4 colos infotainment képernyőn jelenik meg. A műszeregység az autóiparban immár sztenderdnek tekinthető, 12,3 colos digitális kijelző.

A Hummer SUV természetesen fejlett önvezető technológiát is kínál, az USA-ban mintegy 320 ezer kilométernyi autópályán képes elengedett kormánnyal közlekedni az autó.

