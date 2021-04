Már csak napok kérdése, és bemutatkozik az új Mercedes-Benz EQS, az idő előrehaladtával pedig egyre több minden derül ki a stuttgartiak leendő zászlóshajójáról, már ami az elektromos szedánokat illeti. Eddig csak körvonalaiban ismerhettük meg az autót, illetve bemutatták annak belterét, többek között a gigantikus, ívelt kijelzővel.

A Carbuzz cikke szerint a Mercedes megerősítette, hogy az európai WLTP fogyasztásmérési ciklus alapján az EQS hatótávolsága 770 kilométer, ami az eddigi várakozásokhoz képest mintegy 10%-kal több. A szigorúbb, amerikai EPA-ciklus is 540 kilométert ígér, ami így több mint 100 kilométerrel marad el a Tesla Model S Long Range Plus értékétől.

Az EQS-t különböző akkumulátorpakkokkal dobják majd piacra, ezek közül várhatóan a 108 kWh-s fogja biztosítani a legnagyobb egy töltéssel megtehető távolságot. Szintén biztató fejlemény, hogy a nagysebességű töltőnek köszönhetően mindössze 15 perc alatt további 300 km-re elegendő energiát tölthetünk az autóba.

Két villanymotor hajtja majd az EQS-t – mint arra már korábban fény derült –, amik összkerék-hajtást biztosítanak. Az viszont még a mai napig nem árulták, mekkora teljesítményt lakozik az új csúcs-Mercedesben.

Az online világpremierre április 15-én, magyar idő szerint 18 órakor kerül sor, míg az EQS értékesítése augusztusban kezdődik.

The wait is almost over: Our all new #EQS will have its world premiere on April 15th at 6.00 p.m. (CEST).#MercedesEQ pic.twitter.com/6TAP9kHs7w