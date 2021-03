A Škoda Kushaq egy két évvel ezelőtt útjára indított folyamat eredménye. Indiában a Škodát nevezték ki a VW-csoport zászlóvivőjének, a márka 2019-ben technológiai központot hozott létre a hatalmas országban, és hozzáláttak a Vision IN tanulmányautó fejlesztéséhez. Ez a tavaly bemutatott koncepció kelt most életre a Škoda Kushaq crossoverben, amelyet március 18-án délelőtt mutatott be a cég. Az indiai piacra fejlesztett, ám később világszerte elérhető Kushaq (amelynek neve a szanszkrit ’király’ vagy ’uralkodó’ kifejezésből ered) alkatrészeinek 95 százaléka indiai beszállítóktól származik, és a formai részleteket is helyi dizájnerekkel alakították ki.

Olyan egyedi jellemzőkről van szó, mint a színek: Indiában ugyanis rajonganak az élénk színekért, sokkal merészebb árnyalatok adhatók el a piacon, mint Európában. Erre példa az a piros és narancssárga árnyalat, amelyek kizárólag Indiában lesznek elérhetők a Škoda kínálatában.

A Kushaq méretei (4221 x 1760 x 1612 mm; 2651 mm tengelytáv) is az indiai vevők elvárásait tükrözik; az autó kis- és nagyvárosokban éppúgy jól mozog, mint a gyakran ócska minőségű országutakon – ezért is kapott nagy, 188 mm-es szabad hasmagasságot a kocsi, amihez a 16 colos acél keréktárcsák is ideálisak.

Indiában a klímaberendezés nem kényelmi extra, hanem létszükséglet, ezért a Kushaq fapados verziói sem nélkülözik a légkondicionálást. A csomagtartó 385 literes, az utastérben további 26 liter szolgál az apróságok elhelyezésére, köztük egy hatliteres, klimatizált kesztyűtartó (ami azért már nem alapfelszerelés.) Külön mélyedést alakítottak ki a műszerfalon az Indiában gyakori szerencsehozó talizmán elhelyezésére.

A lámpák csak az alapverzióban nem LED-esek, és alapfelszerelés a menetstabilizáló elektronika – állítólag Indiában először. Hat légzsák, visszagurulás-gátló, Isofix és tempomat fokozza a biztonságot, az esőérzékelő és az abroncsnyomás-felügyelet viszont opciós – rendelkezésre állásuk mindenesetre megerősíti azt a hírt, hogy a Kushaq idővel más piacokon, így Európában is kapható lesz.

Az autóhoz kétféle benzinmotor kapható; az egyliteres 115, a másfél literes 150 lóerős. Pár éve még elképzelhetetlen lett volna indiai autóbemutató dízelmotor nélkül; a jelek szerint ezen a téren is követi a nemzetközi fejleményeket a világ negyedik legnagyobb újautó-piaca. A váltó lehet hatfokozatú kézi, hatfokozatú automata, illetve hétfokozatú DSG.

Az utastérben tradicionális a műszeregység, de van nagy érintőképernyő, 7 vagy 10 colos képátlóval, okostelefon-integrációval. Van vezeték nélküli telefontöltés, valamint USB töltőport is. A középkonzolon méretes tárolóüreg várja azokat a személyes tárgyakat, amelyek nem férnek el az ajtózsebekben, és a Škoda itt is alkalmazta azt az ötletes pohártartót, amelyben egy kézzel nyithatók a palackok. Hátul is találunk könyöklőt, további pohártartóval.