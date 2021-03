Az amerikai hiperrealista művész, Richard Phillips 2010-ben alkotott, Az éjszaka királynője című festményét vitte fel egy Porsche Taycan karosszériájára. Az alkotás tavaly decemberben, Zürichben készült el, és idén áprilisban, az RM Sotheby’s aukcióján kerül kalapács alá; a bevétel 100 százalékát a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe jutott svájci művésztársadalom megsegítésére ajánlják fel.

Hogy még összetettebb legyen az ügy, az autót nyilvánosan, egy pop-up étteremben festette meg Richard Phillips. Mivel az éttermet azóta a korlátozó intézkedések miatt bezárták, az autó jelenleg vándorúton van, először Genfben, majd Zürichben, végül Zug városában lesz megtekinthető; itt adják majd át az árverés nyertesének.

A Porsche nem először dolgozik együtt a New York-i Richard Phillipsszel: 2019-ben ő dekorálta ki Jörg Bergmeister gyári autóversenyző Porsche 911 RSR autóját, amely aztán Le Mans-ban megnyerte a GTE Am géposztályt.

A Taycan Artcar alapját Phillips 2010-es Az éjszaka királynője című festménye adta, amelyet pedig Adolf Dietrich svájci tájképfestő munkái ihlettek. Az eredeti Phillips-mű egy hatalmas, 8 négyzetméteres festmény, amelyet a Taycan idomaihoz adaptáltak. A kész munkát fóliára vitték, és azzal borították be az autót.

A Taycan már önmagában is elég különleges lett volna, de a Porsche még két apróságot hozzátett: a megvilágított küszöbökön a “Queen of the Night” felirat olvasható, az ajtók nyitásakor pedig a festő aláírását vetítik az aszfaltra a beépített fényforrások.

