Február 2-án ugyan nem látta meg árnyékát a medve, úgy látszik, a tavasz beköszöntére még várnunk kell. Nem tudni, hogy tévedett-e a medvemeteorológia, az Időkép előrejelzése szerint drasztikus lehűlésre lehet számítani csütörtöktől, egy hét múlva a Balaton is befagyhat.

Az elmúlt hetekben többször is már kifejezetten tavaszias idő volt, így aki ezen felbuzdulva a téli gumikra lecseréltetését fontolgatta, inkább még várjon egy kicsit. A tél ugyanis minden eddiginél zordabb arcát mutatja: nappal is fagypont alatti hőmérsékletek várhatóak több mint egy héten át. Reggelente mínusz 10 fok alá is csúszhat a hőmérő higanyszála, de a fagyzugos helyeken akár mínusz 20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

A szibériai eredetű hideg viharos szél és havazás kíséretében érkezik, ám a hóvastagság mértéke még bizonytalan, nagyban függ az érkező ciklon útvonalától.

Nem sokkal az idei tél első komolyabb havazása után összefoglaltuk a téli vezetés legfontosabb szabályait. Az időjárási- és útviszonyoknak megfelelő abroncs használata mellett ügyelni kell az elindulásnál, a helyes sebességmegválasztásra, valamint arra, hogy a tapadás (vagy éppen annak hiánya) bármikor megtréfálhat minket.

Persze nem csak a gumikra, a kilátásra és a vezetéstechnikára kell odafigyelni, fontos, hogy akkor se essünk kétségbe, ha a farkasordító mínuszok közepette nem indul az autónk.