Péntek reggelre megérkezett az idei téli szezon eddigi legkomolyabb havazása, de csak az ország nyugati és középső részét érintette. A délelőtt folyamán több útszakaszt is le kellett zárni, rengeteg volt a baleset, az utakat pedig nem sikerült időben letakarítani, de délutánra már visszaállt az rend mindenhol.

Több autó is az árokba fordult a hirtelen lezúduló hómennyiség miatt Eplény térségében, így a 87-es főutat lezárták. A Balatoni úton két helyszínen hét gépkocsi csúszott össze. A 76-os főúton Zalaegerszeg közelében, az 53-as km-nél kamion keresztbe fordult a pályán, elzárva ezzel a Kisbucsa felé vezető irány forgalmát. Több kamion is elakadt a 76-os főúton az arborétum közelében Zalaegerszegen. Lezárták napközben a 82-es főutat is. Az útra hullott és lefagyott csapadék miatt több gépkocsi elakadt Veszprém-Gyulafirátót és Eplény között.