A 249 centiméteres jármű padlója alatt nem fér ugyan el hatalmas akkumulátor, de nem is kell: mivel az autó csupán 670 kilót nyom, mozgatásához megfelelő egy mindössze 12,5 lóerős villanymotor is. Ennek energiafelhasználása minimális, így a mindössze 9kWh kapacitású Li-Ion akkuval is 150 kilométert tud megtenni a C+pod – ezt nevezik tökéletes optimalizálásnak.

A kicsi akku gyors feltöltést és alacsony árat is jelent: az autó (amely egyébként külső fogyasztók működtetésére alkalmas elektromos csatlakozóval is rendelkezik) 1,65 millió jenért (kb. 4,75 millió Ft) lép piacra. Első körben önkormányzati és flottafelhasználók vásárolhatják, de 2022-től a nagyközönség részére is elérhető lesz, sőt, exportjától sem zárkózik el a Toyota. Ehhez persze az is kell, hogy addigra észhez térjenek a vásárlók, és a helyén kezeljék a városi autókat.

Ennyi pozitívum mellett ugyanis van egy hátulütője is az autónak: végsebessége mindössze 60 km/óra. Ezt ugyan a japán adózási szabályok tették szükségessé, de nem valószínű, hogy ekkora teljesítménnyel érdemben gyorsabban haladhatna a kicsi Toyota – persze miért is tenné.