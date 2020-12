Az elmúlt hónapok civil rendőrautós, pofátlan(tan)ítós sikerein felbuzdulva újabb „rejtőzködős” razziákra készül a rendőrség. Mint arról a Vezess is beszámolt napokban, az M5-ös autópályán már kamionokat is bevetettek a közúti ellenőrzésekhez az egyenruhások, ez a folytatásban is így lesz – adta hírül a kreszvaltozas.hu.

Az álcakamionos módszert januártól havonta két alkalommal, minimum négyórás időtartamban alkalmazná a rendőrség.

Ami az M5-ösön végrehajtott akciót illeti, összesen tíz rendőr vett részt benne, ebből egy civil ruhás, aki a kamion vezetőfülkéjében foglalt helyet a sofőr mellett, és rádión tartotta a kapcsolatot a kinti egységekkel, valamint egy kézi kamerát is üzemeltetett. A többiek ültek hat szolgálati gépkocsiban foglaltak helyet, amelyből egy volt civil megjelenésű, de beépített megkülönböztető jelzéssel felszerelt autó.

A rejtett ellenőrzés eligazítással és beszámoltatással együtt 2 órán át tartott. Az akcióban három szerelvényt értek szabálytalankodáson, kettő az előzési tilalmat szegte meg, egy pedig nem tartotta be a követési távolságot, valamennyi esetben 30 000 Ft-os bírságot szabtak ki. A két román és egy bolgár szabálysértő a helyszínen, POS-terminálon rendezte az összeget.