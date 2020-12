A sebességváltó szekvenciális hétfokozatú, a fékek elektronikus vezérlésűek, de a lassításba az első villanymotor is besegít, méghozzá a vezető által szabályozható mértékben.

Az FIA új szabályrendszeréhez igazodó benzin-elektromos hajtásláncot mutatott be a Peugeot Sport és a Total. A közös fejlesztésű csomag alapja egy 2,6 literes, V6-os turbómotor, amelyet a vezető mögött helyeznek el. A hátratolt középmotor tömege 165 kg, és a hátsó kerekeket hajtja. Az első tengelyen egy 272 lóerős villanymotor-generátor dolgozik; a két erőforrás kombinált rendszerteljesítménye 500 kW, azaz 680 LE – a vicces az, hogy a benzinmotor önmagában is képes erre a teljesítményre, de az FIA szabálykönyve ennyiben korlátozza a hajtáslánc összteljesítményét.

Az FIA szabályrendszere szerint a villanymotor csak 120 km/óra fölött kapcsolhat be, a rajtvonalról például kizárólag benzinmotorjával indulhat el az autó – ezért is kellett azt úgy hangolni, hogy önmagában is hozni tudja a maximum megengedett teljesítményt. Padlógázon a benzinmotor teljesítményét 408 LE-ben korlátozzák, így a teljes leadott teljesítmény nem haladja meg a 680 lóerőt.

A szabályrendszer annyi engedményt tesz, hogy amennyiben az akkumulátor lemerült, és az autó egyenes szakaszon fut, a motorteljesítmény rövid időre 700 lóerőre emelhető (a villanymotor közvetlen meghajtásával.) A pillanatnyi teljesítménykifejtésről folyamatos tájékoztatást kapnak az FIA ellenőrei.

A Peugeot és a Total 2021 végén kezdi meg az autó éles tesztelését, addig fékpadon és szimulátorban zajlik tovább a fejlesztés.