Az egyenruhások 2020. december 8-án 17 órakor ellenőriztek egy személygépkocsit és annak vezetőjét Bonyhád-Börzsönyben. Az intézkedés során a 30 éves sofőrrel alkoholtesztert fújattak, mely pozitív értéket mutatott. A férfit a rendőrök további mintavételre előállították a kapitányságra, mely megerősítette a gyanút, hogy a járművezető ittas lehetett, amikor a volán mögé ült. A bonyhádi rendőrök elvették a sofőr jogosítványát és az autó indítókulcsát is. A 30 éves férfival szemben pedig büntetőfeljelentést tettek ittas járművezetés vétség megalapozott gyanúja miatt.

Olvass tovább

Még aznap este taxival megjelent a Bonyhádi Rendőrkapitányságon a sofőr 56 éves édesapja azzal a céllal, hogy a fiától elvett kocsi kulcsát átvegye, és az autóval hazamenjen. A férfinál – a rendőrségi protokoll szerint – alkalmazott szonda pozitív lett, ezért munkatársaink nem adták oda neki a kulcsot.

Másnap reggel ismét megjelent a rendőrségen az apa azzal a céllal, hogy a fiától elvett indítókulcsot átvegye, és a gyereke által korábban vezetett autót hazavigye. A férfinál – a rendőrségi protokoll szerint – alkalmazott szonda ismét pozitív lett, ezért munkatársaink most sem adták át neki a kulcsot.

Miután az apa elment a rendőrségről, kollégáink látták, hogy a férfi beül egy autó volánja mögé, és elindul vele. A járőrök megállították a kocsit, és a néhány perccel korábban az indítókulcsért megjelent férfit ismét ellenőrizték. A szonda ekkor is pozitív értéket mutatott. Az apát mintavételre előállították, mely nála is igazolta az ittasság gyanúját. A bonyhádi rendőrök az ő jogosítványát is elvették, és ittas járművezetés miatt büntetőeljárást indítottak vele szemben.

Ha pedig jobban belegondolunk, félelmetes, hogy mennyi olyan ember van az országban, akik nap mint nap ittasan ülnek a volán mögé. Eszükbe sem jut, hogy ezzel nem csak a saját, de mások testi épséget is kockáztatják. Nem kell tajtékrészegen a volán mögé ülni, egy-két sör után is tompulnak a reflexek, lassul a reakcióidő, veszélyes helyzetben pedig néhány tizedmásodperc akár életekbe kerülhet.