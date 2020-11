A negyedik generációs Toyota Supra még ma is rendkívül népszerű alap, ha valaki nagyon erős, japán kupét szeretne. A 2JZ motor híresen jól bírja az akár 1000 lóerő feletti építéseket is és úgy tűnik, hogy a BMW-féle B58-asnak is kezdik keresgélni a határait, hiszen sorra születnek meg az A90-es Suprákból is a több száz lóerős verziók.

A japán SARD már a SEMA Show virtuális kiadására is különleges autóval készült, arra az eseményre egy több mint 1000 lóerős drift autót készítettek. Most itt a szolidabb változat 500 lóerővel.

A Toyota GR Supra 3,0 literes, sorhatos turbómotorja eredetileg 340 lóerős és 500 Nm nyomatékot tud, amivel 4,3 másodperc alatt gyorsul 100-ra. A SARD Suprája 5800-as fordulaton 493 lóerőt ad le és 685 Nm nyomatékot tud. Ez már 3,7 másodperc alatt futja meg a 0-100-as sprintet.