Az új Škoda Octavia RS feleslegesen erős és gyors ahhoz, hogy az oviba vigyük a gyereket, vagy elmenjünk nyaralni – ami persze soha nem csökkentette a sportos családi autó népszerűségét. Rendőrségi járműként azonban nem csak érzelmileg, de logikusan is indokolható a döntés: egyfelől kényelmes és tágas autó, amiben elfér a járőr teljes felszerelése, másfelől sportautókat idéző menetdinamika, amivel akár autópályán is a gyorshajtók orrára lehet koppintani.

Nagy-Britanniában ezért is mutatták be az Octavia RS rendőrségi kivitelét: a tetőre szerelt fényhíd mellett a hűtőrácsba, a szélvédő mögé és a hátfalra is villogókat szereltek. Emellett rendszámfelismerő kamerákat szereltek be, míg a kutyás egységek munkáját klimatizált ketrec segíti.

Azok a brit rendőrök, akiket Octavia RS-re osztanak be, nyilván nem fognak panaszkodni: fűthető ülések, gazdag multimédiás felszereltség, váltófülekkel szerelt bőr sportkormány, vezeték nélküli okostelefon-töltő, adaptív tempomat, valamint számos biztonsági funkció teszi egyszerűbbé az életet.

Az idén bemutatott új változat mellett egyébként még egy fontos érv szól: a 200 lóerős dízelmotor és a 245 lóerős turbómotor mellett most először plug-in hibridként is megvásárolható. Ez szintén 245 lóerős, viszont ha épp nem kell száguldozni, kifejezetten takarékosan üzemeltethető.