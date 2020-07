Háromféle hajtáslánccal érkezik a Škoda Octavia RS, az alsó-középkategóriás cseh modell sportos kiadása. Ebből kettő különösen izgalmas: a kétliteres dízelmotor a valaha kínált legerősebb Škoda-dízel a maga 200 lóerejével, míg a konnektoros hibrid Octavia RS iV ugyanúgy 245 lóerős, mint a kétliteres benzinmotoros verzió. A hibrid RS-t videón is megnézheted, ha ide kattintasz .

Az RS modellek egyedi első kötényt és hátsó diffúzort kapnak, valamint számos optikai elemük (a hűtőmaszk, a ködfényszórók feletti légbevezető nyílások, a tükörházak vagy az ablakkeretek) fényes fekete kivitelű. Szintén feketék az aerodinamikai elemek, valamint a kombi tetősínje.

Alapfelszerelés a 18 colos fekete keréktárcsa, míg a féknyergek pirosak. Az RS az első Octavia, amely LED-mátrix fényszórót kap. Alapáras a 15 mm-rel ültetett futómű (kivéve hibrid RS) és a változó áttételű kormány, opciós az adaptív felfüggesztés.

A beltérben újratervezett sportkormány, valamint integrált fejtámaszos, masszázsfunkciós (!) ülések várják az utasokat. Az alapáras digitális műszeregység speciális RS üzemmódot is kapott.

Škoda Octavia Scout

15 mm-es ültetés helyett 15 mm-es emelést kapott a Škoda Octavia Scout, a modellcsalád földút-barát tagja. A 200 lóerős csúcsmotor mellett a kétliteres TDI 115 lóerős variánsa is elérhető, továbbá lesz egy 150 lóerős, 1,5 literes benzinmotor – ezek hatfokozatú kézi váltóval érkeznek. Az 1.5 TSI mild hibrid e-TEC kivitelben is elérhető, hétfokozatú DSG-vel. Fontos újdonság, hogy mostantól akár elsőkerék-hajtással is társítható az offroad-hatású megjelenés.

Erről a bizonyos megjelenésről egyedi lökhárítók, fekete kerékív-burkolatok, küszöb- és lökhárító-védőelemek, valamint exkluzív keréktárcsák gondoskodnak. Az utastérben head-up display, háromzónás klímaberendezés és elektronikus DSG-váltókar található – ilyenek eddig egyetlen Škodában sem voltak még.