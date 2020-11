Olvass tovább

Gumipóker váratlan argentin sikerrel

A reggeli órákban – a szombati nappal ellentétben – nem a köd, hanem a lecsapódott tréfálta meg a mezőnyt, egyúttal kavarta meg a gumistratégiát. Voltak, akik mindkét tengelyre slick abroncsokat rakattak fel, de olyanok is akadtak, akik még az esetleges túlmelegedést is megkockáztatva úgy döntöttek, hátulra esőgumikat kérnek. Utóbbiak táborát erősítette a Münnich Motorsport argentin párosa is – és milyen jól tették!

Elképesztő első köröket láthattunk a nyitóversenyen, a kavarodás legnagyobb győztesei Néstor Girolami és Esteban Guerrieri voltak. Girolami a 11. helyről rajtolva pikk-pakk az élre állt, két kör után pedig már a 16. rajtkockából induló Guerrieri is a harmadik helyen autózott, rövidesen felzárkózott csapattársa mögé. A sorrend azonban nem maradhatott így, a Münnich-garázsban is érezték, hogy ez egy jó esély lehet arra, hogy Guerrieri faragjon a hátrányán.

Csakhogy a két Honda nem csak az üldözőboly elől lógtak meg, de egymástól is elszakadtak. Ennek ellenére az utolsó körig halogatták a pozíciócserét, amiben plusz kockázatot jelentett, hogy az utolsó előtti körben Tiago Monteiro kiszakadt jobb első kerékkel esett ki a hetedik helyről. Végül nem jött a biztonsági autó, az utolsó körben viszont Girolami szinte megállt a pályán, hogy jó csapattársként maga elé engedhesse Guerrierit.

Guerrieri köszönete jeléül kezét feltéve egy pillanatig nem titkolta, hogy ez a siker valójában Girolamié lett volna, de ennek köszönhetően 31-ről 16 pontosra mérsékelte lemaradását Ehrlacher-val szemben, aki a kedvezőtlenebb gumitaktika ellenére a hatodik lett, Gilles Magnus, Nathanaël Berthon és a zengős Mikel Azcona mögött, aki „csak” értékes pontokra tudta váltani a top3-as rajtpozíciót.

A magyarok meglehetősen el voltak átkozva az első verseny elején: Michelisz gyakorlatilag állva maradt a rajtnál, pont nélkül zárt. Tassi Attila számára legalább a folytatás jól sikerült, a 20.-ról a 10. helyig kapaszkodott fel, Boldizs Bence szintén lemaradt a pontszerzésről, a születésnapos Kismarty-Lechner Gábor célba sem ért a harmadik Zengő-Cuprával.

Családban marad

Yvan Muller kezdhette az élről a kora délutáni órákban rendezett fordított rajtrácsos, második versenyt. A piros lámpák kialvásánál a négyszeres világbajnok tiszta rajtot produkált, ahogyan Michelisz Norbert is megőrizte második helyét. Ám egyhamar bebizonyosodott, hogy a Hyundai-ban nincs meg az a lendület, ami az elmúlt két évben igen, amivel feltartóztathatná a riválisokat.

A bajnokság eközben már az első körben eldőlt, a középmezőnyben ezúttal is nehezen értettek szót egymással a versenyzők – négyen próbáltak elfordulni egyszerre ugyanabban a kanyarkombinációban. Habár utólag a zengős pilótát büntették, egyértelmű, hogy Boldizs Bencének az előtte lévő Tassi Attila miatt kellett rálegyeznie a fékre, amire azonban nem tudott reagálni Guerrieri, ezért telibe trafálta a Cuprát, elkaszálva minden bajnoki esélyét.

Muller senkitől sem zavartatva nyert, még a biztonsági autó pályára lépése sem törte meg lendületét, amire Néstor Girolami Hondájának elfüstölése következtében került sor a 9. körben. Michelisz idei legjobb eredményét beállítva ötödik lett annak ellenére, hogy az utolsó körben megint szivárogni kezdett az olaj az i30-asból.

Eközben második helyével Jean-Karl Vernay bebiztosította az Alfa Romeóval a WTCR Trophyt, azaz a független értékelést, Azcona újra dobogóra állt a hazai pályán, Magnust maga mögött tartva. Michelisz mögött,

újra hatodikként intették le Yann Ehrlacher-t, amivel ő lett a WTCR 2020-as bajnoka.

A WTCC/WTCR eddigi bajnokai: 2020: Yann Ehrlacher (francia)

2019: Michelisz Norbert (magyar)

2018: Gabriele Tarquini (olasz)

2017: Thed Björk (svéd)

2014-2016: José María López (argentin)

2013: Yvan Muller (francia)

2012: Rob Huff (brit)

2010-2011: Yvan Muller (francia)

2009: Gabriele Tarquini (olasz)

2008: Yvan Muller (francia)

2005-2007: Andy Priaulx (brit)

Yvan Muller unokaöccse tehát 24 évesen a sorozat legfiatalabb győztese lett, a Cyan Racing Performance Lynk & Co emellett a csapatbajnoki címet is bebiztosította.

„Istenem, ez hihetetlen! Ezért életem hátralevő részében hálás leszek! Köszönöm srácok” – mondta könnyeivel küszködve a csapatrádión Ehrlacher, majd a parc fermé-ben, a rögtönzött interjúknál folytatta gondolatait.

„Micsoda nap! Úgy keltem fel minden reggel és úgy feküdtem le minden este, hogy erre a napra gondoltam. Rendkívül hálás vagyok mindenkinek, aki támogatott engem. Elképesztő, el se hiszem!”

Michelisz mellett Tassi és Kismarty-Lechner is pontszerzőként ért célba, előbbi a 8., utóbbi a 13. helyen.

Újoncgyőzelem a végén

Az utolsó táncot, akárcsak az elsőt, Santiago Urrutia kezdhette az élről. A Cyan Racing újonca, valamint a friss bajnokká koronázott Ehrlacher megőrizte az első két helyet a rajt után, mögöttük Berthon fordult el harmadikként, de a belga rövidesen visszaesett a mezőnyben a Comtoyou-Audival.

Urrutia és Ehrlacher duója meg is lépett a mezőnytől, az uruguayi első WTCR-sikerére lényegében semmi és senki nem volt veszélyes. A harmadik helyen Jean-Karl Vernayt, a negyediken Yvan Mullert intették le – utóbbi ezzel a második helyre ugrott a bajnokságban, az alfás ezzel szemben utólag örökölte meg a harmadik helyet.

A Münnich Motorsportnál próbálták menteni a menthetőt, hogy Esteban Guerrierinek legalább az összetett dobogó meglegyen. Ennek érdekében még Tassi Attilát is félreállították a hetedik helyről, de a magyar csapatjátékosságból hiába vizsgázott csillagos ötösre, ahogyan arra számítani lehetett, Guerrierit megbüntették, amiért sorozatosan túllépte a pálya határait.

Tassi félreállásával pont Michelisz lépett előre a hetedik helyre, míg ő tizedik lett. A Zengő Motorsport versenyzői közül Azcona és Boldizs szereztek pontokat, az 5., illetve a 16. helyen célba érve (a szabadkártyás Luca Filippi ugyanis nem jogosult pontszerzésre, hiába lett a 12.).

Tassi lett a legjobb magyar

Gyökeres változások álltak be a szezonzárón, már ami a bajnoki dobogót illeti, Ehrlacher mögött Muller, Vernay és Guerrieri sorrend alakult ki. A magyarok közül a két dobogót is szerző Tassi Attila zárt a legelőkelőbb helyen: kereken 100 ponttal a 12. lett az összetettben, Michelisz 93-mal a 13., utóbbival először esett meg WTCC/WTCR-pályafutása során, hogy dobogó nélkül zárt egy szezont.

A Zengő Motorsport magyar újoncai közül Boldizs 35 egységgel a 18., Kismarty-Lechner pedig 17-tel a 20. helyen végzett.

A WTCR 2020-as szezonjának végeredménye:

1. Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co, francia) 234 pont

2. Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co, francia) 195

3. Jean-Karl Vernay (Mulsanne Srl, Alfa Romeo, francia) 194

4. Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda, argentin) 188

5. Gilles Magnus (Comtoyou Racing, Audi, belga) 172

7. Mikel Azcona (Zengő Motorsport, Cupra, spanyol) 168

12. Tassi Attila (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda, magyar) 100

13. Michelisz Norbert (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, magyar) 93

17. Boldizs Bence (Zengő Motorsport, Cupra, magyar) 35

20. Kismarty-Lechner Gábor (Zengő Motorsport, Cupra, magyar) 17

A Hungaroringen rajtol a következő idény

Az aragóniai hétvége előtt nyilvánosságra hozták a 2021-es szezon előzetes menetrendjét. Remélhetőleg a koronavírus-járvány is úgy akarja, hogy nem kell újra 10 hónapot várnunk az új idényre, de így is hosszú idő fog eltelni májusig. Ha minden a tervek szerint halad, a Hungaroringen kezd jövőre a WTCR, május 14-16-án.

Túraautós berkekben fontos szerepe lesz jövőre már az elektromosságnak is, 2021-ben ugyanis a Pure ETCR is elindul. A bajnokság e hétvégi élő bemutatóján Michelisz Norbert pályára is vitte a Hyundai Veloster N ETCR-t: