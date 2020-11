Ahogyan attól Michelisz Norbert előzetesen tartott, nem sikerült megőriznie az első helyet az első futam rajtja után, Jean-Karl Vernay ugyanis a könnyű Alfa Romeóval a 3. helyről indulva átvette a vezetést, onnantól kezdve pedig sétagalopp volt a francia számára. Noha a Lynk & Có-s Santiago Urrutia végig a nyomában marad, a 2017-es TCR-bajnok magabiztosan szerezte idei első sikerét, ami egyúttal az év első Alfa Romeó-s győzelmét is jelentette. Urrutia maradt a második helyen, harmadikként pedig Gilles Magnust intették le.

Michelisz több pozíciót is bukott az első körben, majd a következő kör elején rosszul jött ki az Yvan Mullerrel, valamint saját márkatársaival, Gabriele Tarquinivel és Luca Engstlerrel vívott küzdelemből, egészen a 8. helyig csúszott vissza. A regnáló világkupagyőztes később aztán visszaelőzte Engstlert és Mullert is, végül a hatodik helyen ért célba, a Zengő Motorsport Cuprájával a dobogóról ezúttal is lecsúszó Mikel Azcona, valamint Tarquini mögött.

Boldizs Bence a rajt után ugyan veszített néhány pozíciót, a verseny későbbi szakaszában azonban nagy kedvvel versenyzett. Végül ott intették le, ahonnan indult: a kilencedik helyen, ezzel pályafutása második legjobb eredményét érte el a WTCR-ben. Tassi Attila és Kismarty-Lechner Gábor eközben az utolsó pontot érő 15. helyért csatáztak, melyből előbbi került ki győztesen.

A bajnoki cím fő várományosai, Yann Ehrlacher és Esteban Guerrieri a középmezőnyben csaptak össze, de a francia csak féltáv után tudott előzni a 12. helyért. Csatájukba a két Comtoyou-Audi, Nathanaël Berthon és Tom Coronel is beszálltak, akik szintén elmentek Guerrieri mellette. A holland azonban nem sokkal később kiállni kényszerült műszaki hiba miatt.

Újra csúcson a Zengő!

A hungaroringi hétvégéhez hasonlóan a Zengő Motorsport hazai pályán versenyző pilótája, jelen esetben Mikel Azcona indulhatott az élről. A spanyol dolgát megkönnyítette, hogy mellette, a második rajtkockában beragadt a hyundai-os Luca Engstler. Az ifjú német a 7. helyig esett vissza, Azcona mögött pedig Muller és Tarquini kettőse fordult el.

Magyar szempontból ennek ellenére balszerencsésen indult a második verseny, Michelisz Norbert motorcseréje után ugyanis az ötödik hely helyett a bokszutcából indulhatott, Boldizs Bence áramellátási probléma miatt megállt a rajtrácsra kivezető körön – így a 23 éves magyar pilótának még a rajt előtt befejeződött a verseny, akárcsak a renault-s Aurélien Comte számára.

Tarquinit rövidesen maga mögé utasította Santiago Urrutia, de egyik Lynk & Có-s sem tudta érdemben megközelíteni sem Azconát.

A spanyol ezáltal majd’ 3 másodperces előnnyel szerezte idei első győzelmét – a Zengő Motorsport pedig 2009 nap után és a világkupában először tudott nyerni.

A magyar csapat utolsó győzelmét még Michelisz Norbert szerezte a WTCC-s időkben, a 2015-ös hungaroringi második futamon – nosztalgia gyanánt mindenképpen érdemes feleleveníteni:

Azcona mögött Muller és Urrutia állt dobogóra, Nathanaël Berthon, Tarquini és Engstler hármasát megelőzve. Ehrlacher és Guerrieri ezúttal is nagyot hajráztak a mezőny második feléből rajtolva – a francia a 13.-ról a 7., az argentin pedig a 19.-ről a 10. helyre zárkózott fel – Thed Björk és Magnus zárt közöttük. Vernay pedig amíg győzelmével felzárkózott erre a párosra, ezúttal erős pontszerzésről kellett lemondani műszaki hiba miatt.

Tassi és Michelisz ezúttal is pontot szereztek, miután Kismarty-Lechner néhány körrel a vége előtt, a 15. helyről kiállva a bokszba hajtott, a 14-15. pozícióban intették le.

Ciánkék diadal

A harmadik verseny rajtjánál bebizonyosodott, hogy egyedül Azconának volt jó ómen a pole pozíciót Aragónban, Gilles Magnust ugyanis már a rajtnál lehagyta a második rajtkockából remekül induló Thed Björk. Néhány kanyarral később a biztonsági pályára lépése törte meg a mezőny lendületét azt követően, hogy Engstler és Néstor Girolami egymásnak ütköztek.

A 4. körben ismét érvénybe lépett a zöld zászló, s amíg Björk után Urrutia is Magnus elé került, Mullernek és Ehrlacher-nak is gondjai adódtak – mindketten a pontszerző zóna hátsó fertályába estek vissza.

A kettős Lynk & Co-sikert azonban semmi sem fenyegette: Björk idei első győzelmét aratta, a 2017-es világbajnok mögött Urrutia és az idén először dobogóra álló Gabriele Tarquini futott be, míg a pole pozíciós Magnus mellett Nathanaël Berthon is elment.

Mikel Azcona a 4. és az 1. hely mellé egy 7.-et szerzett, a magyar versenyzőket ezúttal is a balszerencse üldözte. Boldizs Cuprája ezúttal is megkotlott a kivezető körön (ugyanúgy elektronikai probléma okán), Michelisz Norbert pedig defektet kapott – ennek ellenére elcsípték az utolsó pontszerző helyeket, közvetlenül a legjobb magyarként záró Kismarty-Lechner Gábor mögött.

Papíron tizenegy, valójában csak két esélyes Még 85 pont szerezhető a hátralévő egy hétvégén – ez alapján még a tabella 11. helyén, 81 egységnyi lemaradással álló Tom Coronelnek is van matematikai esélye a bajnoki címre. Ennek ellenére leginkább Ehrlacher és Guerrieri párharcáról fog szólni a záróhétvége, 27 pont a különbség kettejük között, őket pontegyenlőséggel követi Vernay és Muller, akiknek a hátránya 43 egység. Két hét múlva, szintén Aragónban rendezik a szezonzárót, mivel az esős szeptemberi hónap és a koronavírus-járvány miatt az Adria Racewayt nem sikerült időben befejezni és a világkupa fogadására alkalmassá tenni.