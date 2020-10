A Vanwall az 1950-es évek egyik legsikeresebb versenycsapatának tekinthető, ez volt ugyanis az első brit csapat, amely nyerni tudott Brit Nagydíjat a Forma-1-ben. Sőt, a Vanwallhoz kötődik az első konstruktőri világbajnoki győzelem, Tony Brooks és a tavasszal elhunyt Sir Stirling Moss kettősével a Ferrari kezéről csapta le a kupát 1958-ban (ebben az évben hirdették meg először ugyanis a kiírást) – igaz, akkoriban még más pontszámítás volt érvényben: az adott futamon a jobbik eredmény számított, az év végi elszámolásnál pedig kivették a képből az így született két legrosszabbat.

1961 végén aztán kivonult a száguldó cirkuszból a Tony Vandervall alapította, actoni székhelyű konstruktőr. Iain Sanderson motorcsónak-bajnok 2012-ben aztán megvásárolta a Vanwall név használati jogát a Mahle autóalkatrész-beszállítótól. Az üzletember most pedig újja is éleszti a márkát: az egykor világbajnok VW5-ös modellből további hat példányt építtet. Ezekből ötöt értékesítenek is, egyenként pedig 2 millió fontért lehet hozzájutni, ami körülbelül 800 millió forintnak felel meg – a hatodik pedig a Vanwall Historic Racing Team birtokába kerül.