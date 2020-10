A Chrysler 300 és a Dodge Charger padlólemezét használó Challenger igazi keményvonalas izomautóként kezdte pályafutását. A 2008-as debütálás után azonnal sláger lett, köszönhetően a zseniálisan modernre szabott retró formának, és a dörgő V8-as motoroknak.

Az már senkit sem érdekelt, hogy LX kódjelű padlólemeze, és legfőképp a futómű elemei korábbi Merdesektől származnak (A Chrysler és így a Dodge is a DaimlerChrysler cégcsoporthoz tartozott ekkor), és a technológia gyökerei a W211-es E-osztályon is túl, a kilencvenes években gyártott W210-esik nyúlnak vissza, valamint a differenciálmű és az ESP-rendszer is a németektől jött.

Miközben a Ford Mustang ki tudja hányszor újult meg, a Chevrolet Camaróra rá sem ismerni, addig a 2008-as Dodge Challenger pár friss alkatrészen túl, változatlan formával tarol. 2019 harmadik negyedévében például ezt vették a legtöbben az Egyesült Államokban, összesen 16 332 darabot. Ford Mustangból ugyanebben az időszakban 13 851 darab kelt el, harmadik helyre pedig a Chevrolet Camaro ért fel, 8 366 darabbal.