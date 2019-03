Még kétségkívül szokatlan, de egyre elterjedtebb módja a befektetésnek az autó. Bár nem túl okos és rendkívül kockázatos döntés egy tartós műszai cikkbe, egy használati tárgyba öntei a pénzt, sokak számára mégis kifizetődő volt a hosszas várakozás. Bizonyára ennek reményében rakták el ezt a piros Dodge Challenger SRT8-ast is még bő 10 éve.

Ezen időszak alatt ráadásul az autó csupán néhányszor hagyta el a pótkocsit, legutóbb akkor, amikor a hirdetéshez szükséges képeket készítették. Amit nem vittek túlzásba, ahogyan az látható is. Az eladó álltása szerint még lemosva sem volt soha a Challenger, ezért lehet kissé poros, ám egész biztosan karcmentes a fényezése. A motort havonta egyszer indították be, a folyadékokra is ügyeltek, hogy életben tartsák az egészséges keringést. Az autót sosem helyezték forgalomba.