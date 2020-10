A volán mögé ülni nagy felelősség

Aki autót vezet, nemcsak a saját életéért felelős, és nem is csak azokért, akik vele egy járműben vannak, hanem a többi autós, gyalogos vagy kerékpáros biztonságáért is. Kétszer is meg kellene gondolnia annak, aki álmos, hogy neki indul-e egy hosszabb útnak az autópályán, mindenkinek kötelező lenne eltennie a mobiltelefonját, és maximum a GPS-t használni rajta, de hiába a bevezetett büntetések, rengetegen nincsenek tekintettel a súlyos következményekre.

Akinek valamilyen egészségügyi problémája van, annak sem árt az alapos felkészülés, mielőtt a volán mögé ül. Probléma adódhat a magas vérnyomásból, a szívritmus zavarból, de tavasztól őszig az allergia is pillanatok alatt okozhat végzetes szituációkat. A heves tüsszögés miatt akár hosszú másodpercek is kieshetnek, amikor a szemünk csukva van, így okozva balesetet.