Habár definíció szerint limitált széria (jelen esetben 350 darabra korlátozva), természetét tekintve a Black Line sokkal inkább a Lexus kínálatának szerves részévé vált: készült már a GS-ből, az IS-ből, sőt, két évvel ezelőtt ugyanúgy az RC-ből is, mint most.

Ahhoz képest, hogy black, nem is fekete: fehér vagy sötétszürke fényezéssel kerül piacra a különkiadás. A feketeség csak utastérben érvényesül, ahol ezüst öltések és kőrisfa dekorelemek derítik a hangulatot. Sötétek a kipufogóvégek, de még a 19 colos, krómozott keréktárcsák is.

Alapfelszerelés a háromlencsés LED-es fényszóró és a (kézipoggyászból és kisbőröndből álló) kétdarabos Zero Halliburton táskaszett – ez is általánossá vált mára a Lexusnál.

Az RC F Sport modellváltozatra épülő Black Line európai forgalmazásáról egyelőre nincs hír. Egyébként is érdekesebb újdonság, hogy a modell mostantól keresztirányú forgalmat is figyelő holttérfelügyeleti rendszerrel, valamint fűthető, fényre elsötétedő külső visszapillantó tükrökkel kerül forgalomba.