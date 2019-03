Idén összesen 900 példányban készül a Lexus IS sötét hangulatú verziója. Az IS 300 F Sport alapjaira épülő modell nevére rácáfolva nem csak feketében kapható: fehér és ezüst fényezéssel is kínálják. Utóbbit átugornánk, de a másik két verziónak bizonyára egyformán dögösen állnak a fekete, 18 colos felnik, a fekete féknyergek és fekete külső visszapillantó tükrök.

Az utastérben piros részletek visznek izgalmas a fekete kárpitozásba. A kormánykerék is fekete, de nem bőr, hanem sötét tónusú fa borítja – ennek színét japán kalligráfus tradíciókból kölcsönözte a Lexus.

Az IS 300 F Sport Black Line kapható kétliteres turbómotorral, hátsókerék-hajtással, vagy összkerékhajtással, de akkor a 3.5 V6 benzinmotor jár hozzá.